De procureur-generaal van de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft domeinnaambeheerder Epik om informatie omtrent het omstreden sociale medium Gab gevraagd.

Epik nam het beheer van de domeinnaam van Gab deze maand over van GoDaddy. Dit bedrijf wilde het sociale medium niet langer als klant, nadat bleek dat de verdachte van de aanslag op een synagoge in Pittsburgh antisemitische berichten op Gab had geplaatst.

De procureur-generaal van Pennsylvania heeft Epik gevraagd om alle correspondentie tussen het bedrijf en Gab, meldt vakwebsite Domain Name Wire. Ook wil de aanklager informatie over het personeel van het sociale medium en klachten over Gab inzien.

Gab profileert zich als een sociaal medium waarop de vrijheid van meningsuiting centraal staat. Met dit standpunt is het sociale medium vooral populair onder rechts-extremisten, die op mainstream sociale media in veel gevallen niet welkom zijn.