De KVK schrapt de telefoonnummers van eenmanszaken uit zijn online database, omdat de nummers vaak werden misbruikt voor reclametelefoontjes.

"De KVK wil alles doen wat binnen de wettelijke kaders gedaan kan worden om de overlast van telefonische benadering tegen te gaan", laat de KVK donderdag aan NU.nl weten.

"Daarom wordt het telefoonnummer van eenmanszaken op korte termijn niet meer verstrekt in het online adressenbestand."

Het gaat daarbij om de telefoonnummers van zzp'ers, vof's en maatschappen. Volgens de KVK werden de telefoonnummers van deze bedrijven vaak misbruikt voor verkooptelefoontjes, waar veel mensen hinder van zouden ondervinden. De ondernemers worden persoonlijk benaderd. Dit komt doordat ze hun zakelijke telefoon bij zich dragen.

Telefoonnummers nog wel in Handelsregister

De telefoonnummers worden alleen uit de online database verwijderd. "Dit kan KVK op korte termijn doen, zonder dat daar een wetswijziging voor nodig is", vertelt KVK-woordvoerder Hester Schoppert. "KVK moet het telefoonnummer wel blijven verstrekken in andere producten, zoals het uittreksel." Dat is wettelijk vastgelegd.

Het uittreksel kan online ook worden opgevraagd, waardoor telecommarketeers alsnog telefoonnummers kunnen verzamelen. Dan moeten die bedrijven echter veel meer voor de gegevens gaan betalen, wat de kans kleiner maakt dat dit gebeurt. Eén uittreksel van een bedrijf kost minstens 2,30 euro, terwijl een telefoonnummer in de online adressenlijst voor 7 cent gekocht kon worden.

In groten getale data uit de online adressenlijst halen met een zogeheten 'scraper' wordt ook lastiger gemaakt. Daarmee wordt de kans op misbruik kleiner.

Partijen die gegevens afnemen, worden er voortaan op gewezen dat ze deze niet mogen misbruiken. De KVK speelt klachten door naar toezichthouders zoals de Autoriteit Consument & Markt.

'Mooi dat de KVK maatregelen neemt'

In april zei privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat de manier waarop de KVK data deelt mogelijk in strijd is met de nieuwe privacywet. Gegevens zouden alleen voor marketingdoeleinden verkocht mogen worden als de betrokkenen daar toestemming voor hebben gegeven. Dat was bij de KVK niet het geval.

Sindsdien zijn de KVK en AP met elkaar in gesprek. De ondernemersorganisatie zegt juist naar de wet te handelen. "Wij mogen wettelijk niet weigeren uittreksels te verstrekken aan eenieder die daarom vraagt, ongeacht het doel", aldus Schoppert.

AP-woordvoerder Pauline Gras is blij dat de KVK de toegang tot telefoonnummers nu moeilijker maakt: "Mooi dat de KVK maatregelen neemt om tegemoet te komen aan klachten van ondernemers die last hebben van ongevraagde aanbiedingen. Het is goed dat hun persoonsgegevens beter beschermd worden."

Onduidelijk of KVK nu aan privacywet voldoet

Het is volgens Gras echter onduidelijk of de KVK met de nieuwe maatregel voldoet aan de privacywetgeving. "De maatregel van de KVK staat los van de gesprekken die de AP op dit moment voert met KVK over hoe zij hun gegevens vermarkten. De kwestie waarover wij met de KVK in gesprek zijn, is breder dan deze maatregel."

Vestigingsadressen staan nog wel vermeld. Bij eenmanszaken is dit vestigingsadres soms ook het thuisadres, omdat ondernemers vanuit huis werken. Hierdoor is soms te achterhalen waar een ondernemer woont.