De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start een nieuwe campagne omdat Nederlandse consumenten in 2017 voor bijna 5 miljoen euro werden opgelicht door aankopen van producten via sociale media.

De marktwaakhond waarschuwt al langer voor dubieuze webshops, maar met verkopen via bijvoorbeeld Facebook en Instagram kan het achterhalen van een verkoper nog lastiger zijn.

De ACM start daarom de campagne Webshop of Nepshop? om consumenten op de gevaren van internetverkopen zonder tussenkomst van een winkel of soms zelfs zonder website te wijzen. Als het product niet voldoet, namaak is of helemaal niet wordt ontvangen, blijkt de afzender vaak onbekend en onvindbaar.

In radiospotjes en via advertenties op sociale media raadt ACM consumenten aan naar reviews over een verkoper te kijken. Dat kan een indicatie van de betrouwbaarheid geven.

Ook wordt aangeraden verkopers te controleren bij de Kamer van Koophandel en de controlesite van de politie. Op die site kan worden gezocht of er meldingen zijn gedaan over sites, e-mailadressen en telefoonnummers.

Verder kan het volgens de toezichthouder handig zijn om af te rekenen met een betaalmethode met geldteruggarantie of om achteraf te betalen.