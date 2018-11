Facebook heeft 115 accounts geblokeerd na een tip van Amerikaanse justitie dat de pagina's mogelijk gelinkt zijn aan een buitenlandse regering. Het gaat om 30 Facebook-accounts en 85 pagina's op Instagram, dat ook eigendom is van Facebook.

De accounts zouden berichten hebben geplaatst over de aanstaande verkiezingen in de Verenigde Staten, maar ook over bekende Amerikanen, meldt Facebooks hoofd cyberveiligheid Nathaniel Gleicher.

De Instagram-accounts plaatsten Engelse berichten, op Facebook werden berichten in het Frans en in het Russisch geplaatst.

De accounts zijn geblokkeerd aan de vooravond van de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen, waarbij het land stemt voor alle zetels in het Huis van Afgevaardigden en een deel van de zetels in de Senaat. Het zijn de eerste grote Amerikaanse verkiezingen sinds Donald Trump in 2016 tot president werd verkozen. Nog steeds wordt er onderzoek gedaan naar Russische inmenging bij die verkiezingen.

Nog niet duidelijk of Rusland er nu achter zit

Facebook maakt niet bekend met welke Amerikaanse inlichtingendienst het samenwerkt. Wel zegt het bedrijf dat dezelfde samenwerking onlangs nog leidde tot het verwijderen van Iraanse pagina's en accounts vanwege misleiding.

Facebook moet nog verder onderzoek doen naar de herkomst van de accounts die maandag geblokkeerd zijn. Het bedrijf kon nog niet zeggen of ze gelinkt waren aan de Russische overheid. Dat land wordt ervan verdacht zich te hebben bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Dat zou zijn gedaan door middel van onder meer Facebook- en Twitter-accounts.

"Amerikanen moeten zich realiseren dat buitenlandse mogendheden, Rusland in het bijzonder, pogingen doen om het publieke sentiment en de opvattingen van stemmers te beïnvloeden, door onenigheid te zaaien", zegt de Amerikaanse federale overheid in een verklaring.

