Google en Facebook hebben het 'internethandvest' van Tim Berners-Lee, de grondlegger van het wereldwijde web, ondertekend. Deelnemende partijen streven naar een humanitair internet.

Meer dan vijftig organisaties hebben zich inmiddels voor het handvest aangemeld, schrijft The Guardian maandag. Het volledige contract wordt in mei 2019 openbaar gemaakt.

Berners-Lee presenteerde zijn idee voor het handvest in 2014 en noemt het een 'Magna Carta voor het internet'. De naam is een verwijzing naar het handvest dat in 1215 door de Engelse koning Jan zonder Land werd ondertekend en wordt gezien als de hoeksteen voor het idee van burgervrijheden.

Overheden die het document ondertekenen, beloven daarmee dat hun burgers te allen tijden toegang hebben tot het internet. Bedrijven die meedoen, beloven daarmee bij te dragen aan een toegankelijk internet waar privacy van gebruikers gerespecteerd wordt.

Techbedrijven onder vuur vanwege privacy

Google en Facebook zijn recentelijk onder vuur komen te liggen vanwege het verzamelen van gebruikersgegevens voor reclamedoeleinden en datalekken waarbij deze gegevens op straat kwamen te liggen. Ook kreeg Google veel kritiek over zich heen vanwege plannen om in China een gecensureerde versie van zijn zoekmachine uit te brengen.

"Als je de principes ondertekent, kun je geen censuur plegen", zei Berners-Lee tegen The Guardian. De oprichter van het wereldwijde web gaf in gesprek met de krant toe dat het moeilijk is om het succes van zijn initiatief te meten.