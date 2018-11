De Zweedse internetprovider Bahnhof heeft een piraterijzaak van de Nederlandse uitgever Elsevier verloren. Uit protest over het verlies blokkeert de provider nu niet alleen domeinnamen die auteursrechten schenden, maar ook sites van Elsevier.

Bahnhof moet van de Zweedse rechter verschillende domeinnamen blokkeren, onder meer van de site Sci-Hub, meldt TorrentFreak. Via die site kunnen bezoekers illegaal gratis wetenschappelijke literatuur downloaden.

Het Nederlandse Elsevier is één van de grootste uitgevers van wetenschappelijke publicaties. De uitgever had Bahnhof aangeklaagd, en eiste dat de provider alle bekende domeinnamen van onder meer Sic-Hub zou blokkeren.

Dat doet Bahnhof nu, maar uit protest over de uitspraak blokkeert de Zweedse provider nu ook de sites van Elsevier voor zijn bezoekers. In plaats daarvan zien gebruikers van Bahnhof nu een protestpagina, opgemaakt zoals een website uit de jaren 90, waarop de provider zijn onvrede over de uitspraak uitlegt.

Provider gaat niet tegen uitspraak in beroep

De provider vindt dat Elsevier een oligopoliepositie heeft op de markt voor wetenschappelijke literatuur. Bahnhof wijst op de hoge licentiekosten die Elsevier vraagt voor het gebruik van wetenschappelijke onderzoeken.

Bahnhof gaat niet tegen de Zweedse uitspraak in beroep, zegt CEO Jon Karlung tegen TorrentFreak. De provider stelt dat een beroep geen zin heeft, omdat de rechtbank volgens Bahnhof vooringenomen is. "Dit gaat tegen de ziel van het internet in", zegt Karlung.

De Zweedse provider staat bekend als activistisch, en heeft zich eerder uitgesproken tegen censuur, oproepen tot het blokkeren van sites en datamaatregelen die tegen de netneutraliteit indruisen.