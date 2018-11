Sociaal netwerk Gab is na een week afwezigheid weer toegankelijk. De site werd door de domeinnaambeheerder offline gehaald toen bleek dat de verdachte van de aanslag op een synagoge in Pittsburgh antisemitische berichten op Gab had geplaatst

Gab is sinds de nacht van zondag op maandag weer te bezoeken, meldt het bedrijf op Twitter. Het bedrijf Epik.com is de nieuwe domeinnaambeheerder van de site, meldt The Seattle Times.

Die krant sprak CEO Erik Monster van Epik.com, die zegt met CEO Andrew Torba van Gab te hebben gesproken over de controle van de berichten op de site. Monster wil niet openlijk bespreken waar voor zijn bedrijf de grens ligt met betrekking tot Gab.

Nog steeds veel antisemitische berichten

Gab omschrijft zichzelf als vrijplaats voor de vrijheid van meningsuiting. Waar sociale netwerken als Facebook en Twitter ingrijpen bij bijvoorbeeld antisemitische berichten, laat Gab die staan.

Dat blijkt ook maandag, als tal van Gab-gebruikers direct weer vervallen in antisemitisme. Uit een korte inventarisatie van NU.nl blijkt ook dat antisemitische, racistische en haatdragende berichten nog steeds makkelijk te vinden zijn op het netwerk.

In een audiobericht op Twitter zegt Gab-CEO Torba dat de media zijn site hebben zwartgemaakt. "Deze gecoördineerde lastercampagne van de mainstream media heeft niet gewerkt", aldus Torba. "Deze laster gaat ons alleen maar groter maken."

Berichten aanslagpleger synagoge Pittsburgh

De grote domeinbeheerder GoDaddy haalde Gab op zondag 28 oktober offline. De beheerder wilde de website niet langer als klant, omdat de verdachte van de aanslag in een synagoge in Pittsburgh antisemitische berichten op Gab had geplaatst.

De 46-jarige Robert Bowers pleegde op 27 oktober een aanslag op een synagoge. Hij opende het vuur met een AR-15-aanvalsgeweer en is aangeklaagd voor de moord op elf personen.

Het is de grootste aanslag op de joodse gemeenschap in de Verenigde Staten ooit. Na de aanslag bleek dat Bowers tal van antisemitische berichten verspreidde via Gab.

Betalingsverwerker PayPal besloot al eerder om Gab niet langer te bedienen. Daarnaast is het sociale medium niet langer welkom in de appwinkels van Apple en Google.

