De sociale media van Facebook worden volgens het bedrijf dagelijks door gemiddeld twee miljard mensen gebruikt. Naast Facebook vallen ook WhatsApp, Instagram en Messenger onder de sociale media van het bedrijf.

De vier diensten worden maandelijks door 2,6 miljard mensen gebruikt, maakt Facebook dinsdag bekend bij de publicatie van zijn kwartaalcijfers.

Het aantal maandelijks gebruikers van Facebook, het grootste sociale netwerk van het bedrijf, groeide in het derde kwartaal van 2018 naar 2,27 miljard gebruikers. Dat is een toename van 10 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

In Europa daalde het aantal gebruikers voor het tweede kwartaal op rij. In de periode januari tot maart 2018 telde Facebook in Europa 377 miljoen gebruikers. In het kwartaal daarna daalde dat tot 376 miljoen. In de periode juli tot september verloor Facebook in Europa opnieuw een miljoen gebruikers, waardoor het aantal tot 375 miljoen zakte.

Omzet stijgt met een derde

Facebooks omzet voor de periode van juli tot september steeg naar 13,7 miljard dollar (12,1 miljard euro). Facebook verdient zijn geld voornamelijk met advertenties. Dat aandeel van de omzet steeg in het derde kwartaal van dit jaar naar 13,5 miljard dollar, tegenover 10,1 miljard in dezelfde periode in 2017.

Onder aan de streep boekte Facebook het afgelopen kwartaal een winst van 5,1 miljard dollar. Dat is een toename van 9 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.