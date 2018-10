Google heeft een nieuwe versie van zijn reCAPTCHA-methode gepresenteerd, die wordt gebruikt om menselijke gebruikers van computers te onderscheiden.

De nieuwe, derde versie van reCAPTCHA heeft een functie die mensen automatisch van robots kan onderscheiden. De nieuwe methode geeft gebruikers van een site een bepaalde score gebaseerd op hun gedrag.

Daarmee is de nieuwe versie volgens Google compleet frictieloos. De eerste versie van reCAPTCHA vraagt gebruikers vervormde cijfers of letters over te typen.

Bij de versie daarna moet een vakje worden aangeklikt. Ook deze versie gaf gebruikers al een score op basis van hun gedrag. Bij een te lage score moesten gebruikers alsnog een test doorstaan, vaak door foto's van bijvoorbeeld verkeersborden of auto's aan te klikken.

Automatische analyse van menselijk gedrag

Bij de nieuwste methode hoeven gebruikers geen knop in te drukken, het systeem berekent op basis van allerlei factoren de waarschijnlijkheid dat een gebruiker een mens is. Google raadt beheerders van sites aan om de ongemerkte controle op verschillende pagina's in te schakelen, voor de meest complete analyse van gebruikers.

Beheerders kunnen zelf beslissen of en wanneer zij alsnog een extra controle willen invoeren. Op dat moment krijgen gebruikers weer de fototest voorgeschoteld.

Captcha is een afkorting van completely automated public turing test to tell computers and humans apart. De turingtest is een methode om mensen te onderscheiden van computers en kunstmatige intelligentie.

De test is vernoemd naar wetenschapper Alan Turing, die in 1936 al voorzag dat machines ooit de menselijke intelligentie zouden kunnen benaderen of evenaren.

Turing bouwde tijdens de Tweede Wereldoorlog een voorloper van de moderne computer om geheime berichten te ontcijferen die Duitsers codeerden met hun Enigma-apparaat.