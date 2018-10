Het sociale medium Gab, dat zich profileert als een vrijplaats voor de vrijheid van meningsuiting, is zondag offline gegaan. De site kwam de afgelopen dagen onder vuur te liggen na de aanslag op een synagoge in Pittsburgh.

De Amerikaanse domeinnaambeheerder GoDaddy wil de website niet langer als klant, omdat de verdachte van de aanslag in een synagoge in Pittsburgh antisemitische berichten op Gab had geplaatst.

Een woordvoerder van GoDaddy zegt dat Gab de servicevoorwaarden van het bedrijf heeft geschonden en inhoud bevatte die "geweld tegen mensen promoot en aanmoedigt".

"Terwijl we de overstap naar een hostingprovider maken, zal Gab voor een bepaalde periode offline zijn. We werken er hard aan om Gab.com opnieuw online te krijgen", schrijft het bedrijf in een verklaring.

Schutter gebruikte een AR-15-geweer

De 46-jarige Robert Bowers opende zaterdag het vuur met een AR-15-aanvalsgeweer. Hij is aangeklaagd voor de moord op elf personen. Het is de grootste aanslag op de joodse gemeenschap in de Verenigde Staten ooit.

Betalingsverwerker PayPal besloot al eerder om Gab niet langer te bedienen. Daarnaast is het sociale medium niet langer welkom in de appwinkels van Apple en Google.

Elf mensen kwamen om, zes raakten zwaargewond

Door de aanslag op een synagoge in de Amerikaanse plaats Pittsburgh op zaterdagochtend zijn elf mensen omgekomen. Daarnaast raakten zes mensen gewond. Een persoon verkeert nog in levensgevaar.

Onder de zes gewonden zijn vier politieagenten. Bowers ligt nog in het ziekenhuis met meerdere schotwonden.

Joodse gemeenschap stuurt boze brief naar Trump

Vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap in Pittsburgh hebben zondagavond een open brief naar de Amerikaanse president Donald Trump verstuurd.

Zij verwijten de Republikein het 'witte nationalisme' in de VS de ruimte en kans te hebben geboden om te groeien. "U heeft de moordenaar 'slecht' genoemd, maar het geweld in de synagoge is een directe uitwas van uw invloed", schrijven zij.

De joodse leiders zien meer gevolgen van Trumps uitlatingen. "De joodse gemeenschap is niet de enige groep waar u zich op gericht heeft. U heeft ook Afro-Amerikanen, moslims, lhbt'ers en mensen met een beperking in gevaar gebracht." Ze benadrukken dat er in de afgelopen jaren meerdere gewelddaden jegens minderheden zijn gepleegd.

De joodse leiders stellen dat Trump niet meer welkom in Pittsburgh is, tot hij het 'witte nationalisme' heeft veroordeeld en stopt met het aanvallen van minderheden.

