De website van Airmiles is instabiel geworden door grote toeloop van spaarders die hun spaarpunten willen inwisselen. Honderdduizenden spaarders dreigen op 1 november een deel van hun Airmiles kwijt te raken.

​Op 1 november vervallen alle spaarpunten die klanten voor 1 november 2013 verzamelden.

Zondag is de website al de hele dag onbereikbaar. "Het speelt al langer en ondanks dat we extra capaciteit hebben ingekocht blijft de website instabiel", zegt de woordvoerder van Loyalty Management Netherlands, het bedrijf achter Airmiles.

Voor het weekend stond de teller nog op 1,8 miljard Airmiles die verlopen. Die spaarpunten zijn in bezit van 540.000 mensen. "Zij moeten dus nog in actie komen. We zullen morgen zien wat de nieuwe stand is en hoe groot de drukte is op onze website."

De laatste weken voor de vervaldatum is het verkeer op de website flink toegenomen. Met als gevolg dat de website Airmiles.nl regelmatig onbereikbaar is. Ook ervaren mensen problemen met het inloggen.

"Voor nu kunnen we alleen adviseren aan mensen om het te blijven proberen en je kan ook altijd bij Shell of Albert Heijn terecht met je spaarpunten. Al begrijpen we ook dat mensen zelf willen bepalen waar ze hun miles aan uitgeven", aldus de woordvoerder die stelt dat de vervaldatum ondanks de websiteproblemen "in principe" gewoon 1 november blijft.