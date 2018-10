Na de dodelijke schietpartij in synagoge in de Amerikaanse stad Pittsburgh, maakt PayPal het voor sociaal netwerk Gab onmogelijk betalingen te ontvangen.

In het kort Elf doden door antisemitische aanslag in synagoge in VS

Schutter geeft zichzelf over na twintig minuten schieten in synagoge

Man plaatste eerder antisemitische berichten op sociaal medium Gab

PayPayl blokkeert betalingen aan Gab vanwege aanslag

Bij de terroristische aanslag op de synagoge zijn zaterdag elf doden en zes gewonden gevallen. De verdachte, die schreeuwde dat "alle joden dood moeten" en met een AR-15-aanvalsgeweer het vuur opende, heeft zich na de schietpartij overgegeven aan de politie.

Na de bekendmaking van de naam van de verdachte, werden al snel veel antisemitische berichten van de 46-jarige man gevonden op sociaal netwerk Gab. Dat sociale netwerk staat bekend om zijn open houding ten opzichte van extreemrechtse en haatdragende berichten.

Tegenover The Verge zegt PayPal: "Als een site expliciet het voorbestaan van haat, geweld of discriminerende intolerantie toestaat, ondernemen wij direct actie."

De app van Gab is nooit welkom geweest in de Apple App Store, en werd in augustus 2017 verwijderd uit de Google Play Store. De site bestaat mede door donaties van gebruikers die via PayPal worden betaald.

Gab stelt in een verklaring dat het afstand neemt van alle handelingen van terrorisme en geweld. Ook heeft Gab commentaar op Twitter, dat dreigtweets liet staan van de eerder deze week gearresteerde bompakketverdachte.

Israël staat stil bij aanslag in Pittsburgh

Het Israëlische kabinet heeft zondag een moment stilte gehouden om de gebeurtenis in Pittsburgh te herdenken. Bij het begin van de wekelijkse kabinetszitting riep premier Benjamin Netanyahu de wereld op zich overal in de strijd tegen antisemitisme te verenigen.

"De volledige natie van Israël rouwt mee met de families van de vermoorde mensen in deze afschuwelijke slachting in Pittsburgh", zei Netanyahu. De schietpartij "is de grootste antisemitische misdaad in de annalen van de Verenigde Staten".

Paus Franciscus veroordeelde de aanslag zondag als "een onmenselijke daad van geweld" tijdens een toespraak op het Sint Pietersplein. Hij noemde de aanval "verschrikkelijk" en voegde eraan toe dat er wordt gebeden voor de gewonden.

Schietpartij vond plaats tijdens dienst

De verdachte opende het vuur tijdens een sabbatdienst in de Tree of Life Synagogue in Pittsburgh. De schietpartij duurde ongeveer twintig minuten en de slachtoffers, in leeftijd variërend van 54 tot 97 jaar, werden op drie verschillende plekken in de synagoge gevonden.

Onderzoekers weten niet waarom de verdachte voor de desbetreffende synagoge koos. Het pand blijft nog zeker zeven dagen dicht vanwege het onderzoek op locatie.