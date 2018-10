Microsoft is niet van plan zich terug te trekken uit de aanbesteding van een lucratief en omstreden contract met het Amerikaanse ministerie van Defensie.

"Door ons terug te trekken zouden we de kans om in een publiek debat over verantwoordelijk gebruik van technologie aan ons voorbij laten schieten", schrijft Microsofts hoofdjurist Brad Smith in een blogbericht.

Het Pentagon is op dit moment op zoek naar een bedrijf dat alle cloudopslag voor het ministerie gaat verzorgen. Het miljardencontract wordt toegekend aan één partij.

Op 13 oktober schreven medewerkers van Microsoft in een open brief aan hun werkgever om niet mee te dingen naar het cloudcontract. Zij vrezen dat het bedrijf zich met een samenwerking met het Pentagon op glad ijs bevindt en waarschuwen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie voor militaire doeleinden.

"We begrijpen dat sommige werknemers andere standpunten hebben", schrijft Smith in zijn bericht. "We vragen of verwachten niet van iedereen die bij Microsoft werkt om elke positie van het bedrijf te steunen."

Google trok zich terug uit aanbesteding

Na protesten binnen Google besloot het bedrijf eerder deze maand wel af te zien van deelname aan de aanbesteding. Ook een andere deal tussen Google en het Pentagon wordt, na protesten binnen en buiten het bedrijf, niet verlengd.

Naast Microsoft hebben onder meer IBM, Oracle en Amazon interesse om de clouddiensten van het Amerikaanse ministerie van Defensie te verzorgen.