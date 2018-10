In de podcast De week van NUtech gaat de techredactie van NU.nl dieper in op het belangrijkste technieuws van de week. Deze week bespreken we of je verliefd kan worden op een digitale assistent.

Klik hier om de podcast te downloaden (45 MB).

Het is ook mogelijk om je te abonneren op de podcast via iTunes of met deze RSS-feed via andere podcastapps.

Praten met een digitale assistent wordt steeds menselijker

De Google Home-luidspreker verscheen deze week in Nederland. Gebruikers kunnen via stemcommando's bijvoorbeeld het weerbericht opvragen, wekkers instellen of de slimme verlichting bedienen. Ook kunnen er nieuwsbulletins van bijvoorbeeld NU.nl, de NOS of ANP mee beluisterd worden.

Eerder dit jaar werd de Assistent van Google vertaald naar het Nederlands. De Nederlandse spraakassistent was vooralsnog alleen op de smartphone beschikbaar, maar kan nu ook worden opgeroepen op de speaker.

Digitale assistenten worden daarnaast steeds beter in het voeren van menselijke gesprekken. Maar wat is de volgende stap? Kun je verliefd worden op zo'n assistent?

Deze vraag bespreken we deze week in De Week van NUtech. Dat doen we samen met Pim Haselager, onderzoeker aan de Radboud Universiteit, en techniekfilosoof Martijntje Smits.

