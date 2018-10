Sinds mei 2018 is er in de Verenigde Staten op Facebook voor voor 256,4 miljoen dollar (omgerekend 223 miljoen euro) aan politieke advertenties gekocht.

Dat geld werd gespendeerd aan in totaal 1,67 miljoen politieke advertenties, blijkt uit het nieuwe advertentie-archief dat Facebook online heeft gezet.

Met het archief kunnen gebruikers eenvoudig zoeken naar details over politieke advertenties in de VS, zoals hoe veel dollar bepaalde partijen in totaal of gedurende een bepaalde week op het sociale medium spenderen. In het archief zijn politieke advertenties van de laatste zeven jaar terug te vinden.

Uit de rapportage blijkt verder dat de Democratische politicus Beto O'Rourke de grootste politieke adverteerder sinds mei is. In de afgelopen zes maanden spendeerde zijn campagne bijna 5,4 miljoen dollar aan reclames Facebook. O'Rourke wil na de verkiezingen in november zijn Republikeinse tegenstander Ted Cruz vervangen in het Amerikaanse Congres.

De Amerikaanse president Donald Trump is na O'Rourke de tweede grootste politieke adverteerder. Sinds mei heeft zijn campagne op Facebook ruim 3,1 miljoen dollar uitgegeven. Dat geld ging naar ruim 50.000 advertenties.