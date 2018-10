De internationale politiedienst Interpol heeft voor 14 miljoen dollar aan drugs en potentieel gevaarlijke farmaceutica in beslag genomen bij het oprollen van een wereldwijde online drugsoperatie.

Interpol heeft samen met de autoriteiten van 116 landen wereldwijd 859 mensen opgepakt in verband met online drugshandel en de illegale verkoop van medicijnen. In totaal is er 500 ton drugs in beslag genomen met een waarde van 14 miljoen dollar (12,2 miljoen euro), meldt Interpol dinsdag.

De politiedienst richtte zich op online diensten opgezet door criminele netwerken. In totaal werden 3.671 links offline gehaald op sociale media, bestaande webwinkels en speciale pagina's op onder meer het dark web. Dat deel van het internet wordt door zoekmachines niet in kaart gebracht, wat anonieme online drugshandel makkelijker maakt.

De online handel in drugs en medicijnen neemt de afgelopen jaren toe. Daarbij worden zowel illegale drugs als ongemerkte medicijnen verhandeld. Dit was de elfde keer dat Interpol zijn Operatie Pangea uitvoerde, waarbij die illegale handel wordt aangepakt.

Ook in Nederland illegale middelen gevonden

In Nederland werd vorige week een 45-jarige man uit Den Haag aangehouden op verdenking van illegale handel in geneesmiddelen. De inval was onderdeel van Operatie Pangea. De man had volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd "handelshoeveelheden" anabolen, amfetaminen en opiaten in bezit.

Tijdens de actieweek werden in Nederland duizenden pakketten door de douane gescand, waarvan er 733 werden geopend. In 122 gevallen werden daarbij illegale geneesmiddelen gevonden. Het ging met name om erectiemiddelen, afslankmiddelen, anabolen en opiaten.

'Aanpak helpt, handelaren spreiden meer'

Niet eerder controleerde Interpol tijdens zo'n internationale operatie zo veel pakketjes, toch lag het aantal onderschepte drugs en medicijnen nu lager dan voorgaande jaren. Volgens secretaris-generaal van Interpol Jürgen Stockis is het een teken dat Operatie Pangea zijn doel bereikt.

"Criminelen versturen nu kleine hoeveelheden pillen om de striktere controles te omzeilen, die in veel landen nu routine zijn dankzij Pangea", aldus Stock.

Bij de aanpak van de handel werden tussen 9 en 16 oktober in totaal een miljoen verstuurde pakketjes geïnspecteerd. Naast illegale medicijnen waaronder pijnstillers, anabole steroïden en erectiepillen werden ook ruim 110.000 medische apparaten zoals naalden, hoorapparaten en chirurgisch gereedschap in beslag genomen.