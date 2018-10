De website van het Future Investment Initiative, de Saoedische investeringsconferentie die ook wel 'Davos in the Desert' (Davos in de woestijn) wordt genoemd, is offline gegaan nadat de pagina was gekaapt door hackers.

Op de website werden landen opgeroepen sancties op te leggen aan Saoedi-Arabië voor de financiering van terrorisme en dood van de Saoedische journalist Jamal Khashoggi.

"Het regime, gelieerd aan de Verenigde Staten, moet verantwoordelijk worden gehouden voor zijn barbaarse en inhumane actie, zoals de moord op zijn eigen burger Jamal Khashoggi en duizenden onschuldige mensen in Jemen", stond maandag korte tijd in het Engels op de inmiddels onbereikbare website.

Bij de tekst stond een bewerkte afbeelding van de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman, in een gewaad waar het woord ISIS op staat en met een bebloed zwaard in zijn hand. Voor hem was de vermiste journalist Khashoggi zichtbaar, terwijl op de achtergrond ook een vlag van Islamitische Staat (IS) te zien was.

De website was verder voorzien van de hashtag #Terrorism_Financing. Ook kon een document met de "gelekte persoonlijke data van meer dan duizend spionnen" gelieerd aan het Saoedische regime gedownload worden.

Journalist Khashoggi wordt sinds 2 oktober vermist, nadat hij niet terugkeerde van een bezoek aan het Saoedische consulaat in Istanboel. Saoedi-Arabië erkent inmiddels dat hij in het gebouw is overleden. Volgens het land zou dat zijn gebeurd na een ruzie.

Saoedische overheid organiseert conferentie

De Saoedische investeringsconferentie vindt plaats van 23 tot 25 oktober in de hoofdstad Riyad. Verschillende bedrijven en landen, waaronder Nederland, hebben naar aanleiding van de zaak-Khashoggi laten weten het evenement niet te zullen bezoeken.

Het Future Investment Initiative werd in 2017 voor het eerst georganiseerd door het investeringsfonds van de Saoedische overheid.