Een inmiddels ontslagen werknemer van Twitter zou door de geheime dienst van Saoedi-Arabië benaderd zijn om de persoonlijke gegevens van onder anderen journalisten en beveiligingsexperts te bekijken en door te spelen.

Twitter is hiervan eind 2015 op de hoogte gebracht door medewerkers van westerse veiligheidsdiensten, zo stelt The New York Times.

De Amerikaanse krant sprak hiervoor met meerdere anonieme bronnen die bekend zouden zijn met een online initiatief van de Saoedische veiligheidsdiensten om kritische geluiden over het land en kroonprins Mohammad Bin Salman te bestrijden via Twitter.

Saoedische regering zou ook 'trollenleger' gebruiken

De veiligheidsdiensten zouden daarbij ook gebruikmaken van een ingehuurd 'trollenleger' dat op Twitter op tegenstanders van de kroonprins reageert aan de hand van bijvoorbeeld bedreigingen of beledigingen.

De diensten hebben volgens de bronnen daarnaast een Saoedische medewerker van Twitter, die toegang had tot de accounts van gebruikers en daaraan gekoppelde IP-adressen en telefoonnummers, benaderd en gevraagd om van een aantal journalisten, beveiligingsexperts, beleidsonderzoekers en privacyonderzoekers die gegevens op te vragen. Een deel van hen werkte aan het Tor-netwerk dat bedoeld is om anoniem van het internet gebruik te kunnen maken.

Volgens The New York Times heeft Twitter geen bewijs gevonden dat de medewerker daadwerkelijk persoonlijke gegevens aan de Saoedische regering heeft overgedragen, maar is hij alsnog ontslagen. De voormalige werknemer zou inmiddels bij de Saoedische overheid werken.

Twitter wilde tegenover The New York Times geen commentaar geven, van de ex-medewerker en de Saoedische regering kreeg de krant geen reactie.