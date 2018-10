Een beïnvloedingscampagne op Facebook rond de Brexit zou ruim tien miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk hebben bereikt.

De campagne komt van een onbekende organisatie, meldt onder meer The Guardian. Er zou in totaal ruim 250.000 Britse pond (ruim 283.400 euro) zijn uitgegeven aan deze advertenties op Facebook.

In de campagne werd gepleit voor een afscheiding van de Europese Unie die verdergaat dan de plannen van de Britse premier Theresa May.

De advertenties linkten naar websites met voorbeeldberichten die mensen naar lokale parlementsleden konden sturen om hun onvrede te uiten. In de advertenties stond bijvoorbeeld: "We hebben gestemd om uit de Europese Unie te vertrekken en om de controle over ons geld en de landsgrenzen terug te pakken."

Onderzoekers van het Britse campagnebureau 89up vonden de advertenties. De reclames zijn afkomstig van het zogeheten Mainstream Network, maar het is onduidelijk wie achter deze organisatie zitten. De website van het netwerk bestaat sinds november 2017 en de eerste berichten zijn in februari van dit jaar verschenen.

Meer bewijs nodig voor politieke advertenties

Facebook zei eerder deze week zijn regels aan te passen voor het plaatsen van politieke advertenties in het Verenigd Koninkrijk. Zo moeten adverteerders bewijzen dat ze een Brits adres hebben en zich kunnen identificeren. Daarnaast moeten ze duidelijk maken wie er voor de reclames heeft betaald. Die regels treden op 7 november in werking.

Op vrijdag schreef Brandpunt+ op basis van eigen onderzoek dat het moderatieteam van Facebook nepadvertenties over de Provinciale Statenverkiezingen in Nederland had goedgekeurd. Facebook kondigde de afgelopen maanden steeds nieuwe maatregelen aan om nepnieuws rond verkiezingen aan te pakken.