Twitter heeft donderdag een netwerk van pro-Saoedi-Arabische bots offline gehaald. De accounts plaatsten propagandaberichten over de verdwenen journalist Jamal Khashoggi.

Het sociale medium werd door NBC News op het bestaan van het botnetwerk gewezen. Het ging om honderden accounts die tegelijktijdig berichten van de overheid van Saoedi-Arabië tweetten of retweetten.

Een anonieme woordvoerder van Twitter zegt tegen NBC News dat het bedrijf op de hoogte was van de gecoördineerde beïnvloedingscampagne. Ook zou het bedrijf voor donderdag al meerdere andere pro-Saoedische accounts hebben opgeschort.

Khashoggi verdween op 2 oktober nadat hij het Saoedische consulaat in Istanboel betrad. Volgens Turkije is de Saoedische journalist in het gebouw gemarteld en vermoord. Een Turks onderzoeksteam heeft in het Belgrade-bos bij Istanboel en in de stad Yalova naar resten van Khashoggi's lichaam gezocht.

De inmiddels verwijderde accounts plaatsten tweets om de berichtgeving over de verdwijning in twijfel te trekken. De bots verstuurden hun tweets in zowel het Arabisch als Engels. Een deel van de gebruikte Twitter-accounts was al in 2011 aangemaakt, aldus de onderzoeker die het netwerk ontdekte.