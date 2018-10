Een illegale downloader die wordt vervolgd, kan niet zomaar een gezinslid of huisgenoot de schuld geven van het downloaden om onder de straf uit te komen, zo heeft het Europees Hof op donderdag bepaald.

Het Hof oordeelt daarmee over een rechtszaak die in Duitsland werd aangespannen door een uitgeverij, wiens audioboek illegaal was gedownload.

De verdachte zei dat hij niet aansprakelijk kon worden gesteld voor de download, omdat hij niet als enige in het huis woont. Omdat de aanklager niet met zekerheid kan zeggen dat hij het bestand heeft gedownload, zou er volgens hem geen zaak zijn.

Daar is het Europees Hof het niet mee eens. Wil een aangeklaagde downloader beweren dat een huisgenoot schuldig is, dan moet hij of zij dat kunnen aantonen. Dat is in deze zaak niet gebeurd.

Met de uitspraak ontstaat een precedent voor toekomstige rechtszaken over illegaal downloaden. In zulke zaken zal een downloader vermoedelijk moeten bewijzen dat een medebewoner verantwoordelijk is. Lukt dit niet, dan is de eigenaar van de internetverbinding in het huis verantwoordelijk voor de auteursrechtinbreuk.

De Duitse rechtszaak is nog niet beslecht. Het oordeel wordt doorgespeeld naar de Duitse rechter, die het laat meewegen in zijn vonnis.

'Downloadboetes' in Nederland op komst

Het is in Europa niet toegestaan om media als films en series uit illegale bron te downloaden. In Nederland worden downloaders hier tot op heden nog niet actief voor vervolgd. Auteursrechtenorganisatie BREIN gaat vooral achter de distributeurs van de illegale media aan. In Duitsland moeten downloaders wel geregeld voor de rechter verschijnen.

Het filmbedrijf Dutch Filmworks begon afgelopen jaar met het verzamelen van IP-adressen, om in de toekomst illegale downloaders voor de rechter te kunnen slepen. Het bedrijf biedt als alternatief aan om te schikken voor een geldbedrag.

Het filmbedrijf moet de IP-adressen van downloaders nog koppelen aan woonadressen door contact op te nemen met providers, wat tot nu toe nog niet gebeurd lijkt te zijn.