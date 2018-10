Internet biedt veel gevaren voor kinderen, maar ouders hebben ook steeds meer technische hulpmiddelen om gevaren te beperken. Hoe bescherm je kinderen tegen cybermisbruik?

Er zijn steeds meer berichten van kinderen die ten prooi vallen aan cybermisbruik. Dat kan vele vormen aannemen, van het ongewenst verspreiden van naaktfoto's tot het zogenoemde grooming, waarbij kinderen door kwaadwillende volwassenen doelbewust misleid of afgeperst worden om naaktbeelden te delen.

Ouders staan echter zeker niet machteloos. Zo zijn er steeds meer technische mogelijkheden om de veiligheid van kinderen te beschermen, en gevaren te beperken. Zo kunnen ouders ervoor zorgen dat de verschillende accounts die kinderen online gebruiken goed beschermd zijn, met sterke wachtwoorden en tweestapsverificatie. Dat maakt zowel hacken als phishing stukken ingewikkelder.

Ook bieden veel makers van internetrouters de mogelijkheid om de internettoegang speciaal voor kinderen te regelen. Ouders kunnen instellen dat hun kinderen alleen op bepaalde tijden wifi-verbinding kunnen maken en bepaalde sites op een zwarte lijst zetten. Ook kunnen ouders de internetgeschiedenis van hun kinderen via routers in de gaten houden.

De meest recente versies van Android en iOS geven ouders daarnaast de mogelijkheid om het smartphonegebruik van hun kinderen te reguleren. Apps kunnen bijvoorbeeld na een bepaalde gebruiksduur op slot worden gezet, of op momenten waarop ouders dat van hun kinderen vragen. Op Android gaat dat met de app Family Link, op iOS met de functie Schermtijd.

Samenvattend – technische mogelijkheden: Bescherm accounts tegen hacken



Beperk en regel het internetgebruik via de router





Regel smartphonegebruik via Google Family Link of Apple Schermtijd

Als het toch misgaat, of mis dreigt te gaan

Ondanks de vele technische mogelijkheden, blijven kinderen nieuwsgierig, vindingrijk en soms ook roekeloos. "Technische mogelijkheden kunnen goed helpen om een kindvriendelijk internet in te richten, maar als kinderen thuis minder gevaar lopen, kan dat bijvoorbeeld bij een vriendje of vriendinnetje nog wel gebeuren", zegt Arda Gerkens van Helpwanted.nl, onderdeel van het Expertisebureau Online Kindermisbruik.

Helpwanted.nl is een van de meldpunten waar Nederlandse ouders en kinderen terecht kunnen met vragen en meldingen over online seksueel misbruik. Daarnaast is er ook Meldknop.nl, een site die wordt ondersteund door de politie en is opgezet door Veiliginternetten.nl. Die site van de overheid wordt breed gesteund door internetproviders en technologiebedrijven en geeft tips over allerlei online onderwerpen.

Ondanks alle technische mogelijkheden, blijft het bespreekbaar maken en houden van online misbruik de beste manier om het te voorkomen, denkt Gerkens. "Kinderen zijn nu eenmaal seksueel nieuwsgierig, of we willen of niet", zegt Gerkens. "Het belangrijkste is praten. Waarschuwen is niet genoeg: kinderen zijn prima op de hoogte van de gevaren die er zijn, maar denken dat het hun niet zal overkomen."

​​Vraag kinderen: 'Hoe was het op internet?'

Gerkens stelt voor dat ouders hun kinderen aan tafel niet alleen vragen hoe het op school was, of bij voetbal, maar ook hoe het op internet was. "Kinderen leren met vallen en opstaan, en hebben begeleiding nodig. Veel kinderen zijn bang om naar hun ouders te gaan als er iets mis is gegaan, als ze bijvoorbeeld een naaktfoto hebben verstuurd en daar spijt van hebben. Ouders moeten die weg echter openhouden, door te blijven praten, te blijven vragen en te blijven zeggen dat zij zich zorgen maken."

Daarnaast zouden scholen de online gevaren moeten opnemen in de seksuele voorlichting, denkt Gerkens. "De technologische mogelijkheden zijn wat ons betreft inmiddels onderdeel van de seksuele opvoeding, ook op scholen." Mentoren op scholen kunnen daarnaast een meldpunt zijn voor kinderen die hun ouders niet durven in te lichten.

Ouders en scholen kunnen ook samenwerken in het beperken van bijvoorbeeld de verspreiding van naaktselfies. "Het moet voor kinderen duidelijk worden dat je zo'n foto gewoon niet doorstuurt als je die krijgt. Dat je dan een loser bent, en dat dit niet oké is."