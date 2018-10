Een 72-jarige Nederlandse man die werd verdacht van kindermisbruik via de webcam, is woensdag door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot vijftien maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk.

De man is veroordeeld voor het plegen van ontucht met een jong meisje uit Schotland. Hij deed zich voor als een veertienjarige jongen en vroeg haar om naaktbeelden. De man was ook in het bezit van kinderporno.

Het Openbaar Ministerie (OM) had een straf van vier jaar tegen de man geëist, en stelt dat hij nog eens drie andere meisjes online had misbruikt. Daarnaast werd hij beschuldigd van ontucht. Die beschuldigingen zijn volgens de rechter niet bewezen.

In april werd Hans V. aangehouden. Hij verklaarde maanden na zijn arrestatie dat hij zich sinds 2006 bezighoudt met kinderporno. De man zei het als een verslaving te zien.

In juli bleek dat de 72-jarige man een USB-stick met kinderpornografisch materiaal het huis van bewaring had binnengesmokkeld. Volgens de rechtbank was dat een van de aanwijzingen dat er een risico op herhaling is. De officier van justitie noemde V. "gevaarlijk voor kinderen".

Gedragskundigen stelden dat de man een pedofiele stoornis heeft. Het OM wilde dat hij zich laat behandelen.