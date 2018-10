Opnieuw ziet Netflix het aantal abonnees harder stijgen dan verwacht. De streamingdienst kreeg er in het derde kwartaal 6,96 miljoen betalende gebruikers bij, meldt het bedrijf dinsdag.

Netflix meldt het aantal in de kwartaalcijfers over de maanden juli, augustus en september van dit jaar.

Het concern groeide in de VS met 1,09 miljoen abonnees, waar analisten vooraf een groei van slechts 673.800 nieuwe gebruikers hadden verwacht. Internationaal groeide Netflix met 5,87 miljoen abonnees. De verwachting was een groei van 4,46 miljoen.

Wereldwijd heeft Netflix nu 137,1 miljoen abonnees. Dat is een groei van ruim 25 procent ten opzichte van de 109 miljoen gebruikers die de videodienst een jaar geleden had.

Omzet blijft stijgen: 4 miljard dollar

Het groeiende aantal abonnees zorgt voor een groeiende omzet voor Netflix. De omzet kwam in het derde kwartaal uit op 3,99 miljard dollar (3,44 miljard euro), waarvan 3,91 miljard dollar uit de streamingdienst kwam. Dat is een omzetgroei van 36 procent ten opzichte van vorig jaar.

De totale winst steeg naar 403 miljoen dollar. Dat is meer dan drie keer zoveel als de 130 miljoen dollar winst die Netflix een jaar geleden nog noteerde.

Voor het huidige kwartaal verwacht Netflix een omzet van 4,19 miljard dollar. Ook rekent het bedrijf op 9,4 miljoen nieuwe abonnees.

Bedrijf is tegen quotum Europees aanbod

In de kwartaalcijfers gaat Netflix ook in op het recente Europese besluit dat minstens 30 procent van het Netflix-aanbod in Europa van Europese makelij moet zijn.

Netflix zegt liever lokale films en series te maken zonder door quota's gedwongen te worden. Een effectievere manier om meer lokale films en series aan te moedigen, is volgens Netflix een directere lokale aansporing, los van het distributiekanaal.

Het bedrijf wijst daarmee waarschijnlijk op de belastingvoordelen die filmmakers in sommige Europese landen krijgen.