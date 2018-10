Rusland heeft in 2017 zo'n 600 miljard roebel (7,9 miljard euro) schade opgelopen door cyberaanvallen, zegt de Russische premier Dmitri Medvedev dinsdag.

Medvedev deed zijn uitspraak tijdens het Moscow International Forum, meldt het Russische persbureau Interfax.

Volgens de Russische premier kwam de wereldwijde schade door cyberaanvallen in 2017 "in de buurt van 1 biljoen dollar (863 miljard euro)". De Russische economie liep volgens Medvedev "behoorlijke schade" op door cyberaanvallen.

"Alles wat we in de IT-sector doen, zal verpest worden als we geen cyberveiligheid garanderen", aldus de Russische premier. "Het palet van virtuele fraude wordt steeds complexer. Nu wordt cyberveiligheid vooral binnen bedrijven opgepakt, maar het is duidelijk dat samenwerking nodig is, zowel op nationaal als internationaal niveau."

Rusland staat bekend als een staat die van veel cyberaanvallen wordt verdacht. Zo werd in Nederland een Russische hackaanval van inlichtingendienst GRU door de MIVD verijdeld.

Daarnaast wordt Rusland verdacht van een poging tot beïnvloeding van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en het Britse Brexit-referendum in 2016. Ook wordt Rusland verdacht van veel hacks op overheden en bedrijven in Europa en de VS.

Russische premier roept op tot samenwerking

"Het is makkelijk om elkaar te bekritiseren en elkaar ergens de schuld van te geven, maar op wereldwijd niveau afspraken maken, is een veel moeilijkere en belangrijkere taak", meent Medvedev.

"Alleen dan kunnen bedrijven elkaar vertrouwen, kunnen mensen de diensten vertrouwen en vrij investeren in verschillende projecten", aldus de Russische premier.

Dit weekend beaamde de Nederlandse minister van Defensie Ank Bijleveld nog dat Nederland met Rusland in een "cyberoorlog" verwikkeld is. Die uitspraak werd later door het ministerie genuanceerd, omdat de uitspraak niet letterlijk was bedoeld.