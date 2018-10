Volgens Google-CEO Sundar Pichai was de Chinese zoekmachine van het bedrijf "een interne test" waarmee werd gekeken hoe een Chinees Google er over acht jaar uit kan zien.

Dat vertelde de topman op de Wired 25-conferentie, aldus The Verge. Het is de eerste keer dat de zoekgigant zich openbaar uitlaat over het project, waarover eerder informatie naar buiten lekte.

"We wilden graag kijken hoe het eruit zou zien als Google actief was in China", aldus Pichai. "Het project bevindt zich nog in een vroege fase en we weten nog niet of we in China zouden slagen. Maar we vonden het belangrijk om onze opties uit te zoeken."

Pichai wijst erop dat China een grote afzetmarkt voor Google zou zijn. Het bedrijf zou er al veel klanten met Android-telefoons hebben, al staan Google-apps daar niet op de toestellen geïnstalleerd.

Zoekmachine van Google met censuur

In augustus vertelden bronnen van The Intercept over Project Dragonfly, waarbij wordt gewerkt aan een gecensureerde zoekmachine. Daarmee zou het bedrijf willen voldoen aan de strenge censuurregels in China.

Het lek leidde tot veel ophef binnen Google. Personeel schreef een open brief waarin ze Pichai opriepen om het project te laten varen. Zij willen niet dat het bedrijf de vrijheid van meningsuiting inperkt, wat een Chinese zoekmachine wel zou doen.