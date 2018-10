Paul Allen, medeoprichter van Microsoft, is maandagavond in zijn geboorteplaats Seattle op 65-jarige leeftijd overleden aan lymfklierkanker.

Dat heeft het bedrijf Vulcan Inc., waar Allen eigenaar van was, bekendgemaakt namens de familie.

Begin oktober werd bekend dat Allen aan non-hodgkinlymfoom leed, de ziekte die hij in 2009 ook al had. Toen liet hij nog weten dat hij en zijn dokters optimistisch waren over zijn kansen. "Er is veel gebeurd in de medische wereld sinds ik deze ziekte voor de eerste keer kreeg", zei Allen destijds.

De zus van Allen, Jody, reageert in de verklaring van Vulcan op de dood van haar broer. "Hoewel de meeste mensen hem kenden als techneut of filantroop, was hij voor ons vooral een goede broer, een geliefde oom en een geweldige vriend".

'Miljoenen mensen geraakt door Allen'

Vulcan-topman Bill Hilf laat in de verklaring weten dat alle medewerkers van het bedrijf de dood van Allen als een ongekend verlies ervaren. "Hij had een opmerkelijk intellect en een passie om de moeilijkste problemen ter wereld op te lossen", stelt Hilf.

"Miljoenen mensen werden geraakt door zijn vrijgevigheid, zijn doorzettingsvermogen om de wereld te verbeteren en om alles te doen wat mogelijk was met de gegeven middelen en tijd."

"Vandaag rouwen we om onze baas, leider en vriend, wiens 65 jaren te kort waren. We erkennen ook dat het een eer was om met iemand te werken die de wereld heeft veranderd", aldus Hilf.

Allen richtte Microsoft op met Bill Gates

Bill Gates, met wie Allen Microsoft oprichtte, looft de persoon in een reactie. "Mijn hart is gebroken vanwege het overlijden van een van mijn beste en oudste vrienden", stelt Gates. "Ik ga hem enorm missen."

Het bedrijf laat weten dat informatie over de begrafenis van Allen later bekend wordt gemaakt.

Gates en Allen leerden elkaar op de middelbare school in Seattle kennen. Ze zaten op een privéschool en raakten bevriend vanwege hun liefde voor computers en programmeren.

Na de middelbare school ging Allen naar Washington State University, waar hij na twee jaar stopte met zijn studie. Allen overtuigde Gates om ook te stoppen met zijn studie, zodat ze Microsoft konden oprichten. Dat gebeurde in 1975.

Allen vertrok in 1982 bij Microsoft vanwege gezondheidsproblemen. Hij bleef nog tot 2000 in de raad van bestuur. Daarna had hij alleen nog een adviserende rol binnen Microsoft.

Veel investeringen in liefdadigheid

Allen stond bekend als filantroop en had zijn eigen stichting, de Paul G. Allen Family Foundation. Hij heeft naar verluidt ruim 2 miljard euro aan goede doelen gegeven. Vooral de vooruitgang van technologie, wetenschap, onderwijs, kunst en het beschermen van wilde dieren waren doelen waar hij veel geld aan gaf.

In september 2003 richtte hij een wetenschapscentrum op om onderzoek te doen naar de werking van de hersens van mensen. Daar gaf hij direct 100 miljoen dollar (86 miljoen euro) aan.

Verder richtte hij in 2014 een onderzoekscentrum over kunstmatige intelligentie op. Kort daarna volgde het centrum dat onderzoek doet naar menselijke cellen.

Eigenaar van meerdere sportteams

Allen was naast de oprichter van Microsoft ook de eigenaar van meerdere sportteams. Zo kocht hij in 1996 Americanfootballclub Seattle Seahawks om te voorkomen dat de club zou verhuizen naar Californië.

De NFL liet in een reactie weten dat Allen de competitie positief heeft veranderd als eigenaar. "Zijn passie voor de sport gecombineerd met zijn inzet, hebben voor een modelclub gezorgd, zowel op als naast het veld."

Daarnaast is Vulcan eigenaar van de voetbalclub Seattle Sounders, die in een stadion dat eigendom van Allen was speelt. Ook in de NBA had Allen een team, de Portland Trail Blazers. Die ploeg kwam in 1996 in zijn bezit.

Ook de basketbalcompetitie NBA zei dat Allen de sport had veranderd. "Zijn kennis heeft de competitie internationaal doen groeien. Hij heeft er ook voor gezorgd dat er meer technische hulpmiddelen worden ingezet."

Allen was via zijn bedrijf Vulcan ook eigenaar van een filmproductiemaatschappij. Samen met zijn zus Jody heeft hij meerdere films geproduceerd en daarmee ook prijzen gewonnen, zoals een Grammy. Daarnaast stond hij bekend om zijn collectie zeldzame luchtwaardige vliegtuigen uit met name de Tweede Wereldoorlog.

