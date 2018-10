Facebook verbiedt het verspreiden van nepnieuws rond de Amerikaanse verkiezingen in november.

Het gaat daarbij onder meer om valse informatie over stemvereisten en nepnieuws over geweld of lange wachtrijen bij stembureaus, zeggen topmensen van Facebook tegen persbureau Reuters.

De Amerikaanse senator Ron Wyden vroeg 1,5 maand geleden aan Facebook-topvrouw Sheryl Sandberg hoe het bedrijf omgaat met berichten die tot doel hebben mensen bij stembureaus weg te houden.

Zo circuleerden al eerder berichten dat kiezers hun stem via een sms konden uitbrengen. Dat bericht leidde ertoe dat minder mensen gingen stemmen.

In november worden in de VS tussentijdse verkiezingen gehouden. Facebook neemt maatregelen om de verspreiding van nepnieuws rond die verkiezingen tegen te houden. Eerder wilde Facebook daar volgens Reuters nog niet aan, omdat het waarschijnlijk tot meer kosten en klachten over censuur zou leiden.

Facebook-productmanager Tessa Lyons zegt dat het bedrijf niet gelooft in het verwijderen van dingen die door mensen worden gedeeld. "Ze mogen onwaar zijn, als ze de regels maar niet overtreden."

Al langer strijd tegen nepnieuws op Facebook

Facebook ligt al langer onder vuur vanwege beïnvloeding en de verspreiding van nepnieuws. Het bedrijf zegt steeds strenger op te treden tegen dit soort berichten.

Een week geleden bleek dat Facebook in aanloop naar de verkiezingen ruim achthonderd profielen en pagina's had verwijderd. Het ging om gebruikers die regelmatig de regels overtraden, bijvoorbeeld door nepnieuws te verspreiden.

Zo werden er volgens het bedrijf steeds meer politieke berichten geplaatst, die niet te onderscheiden waren van "het legitieme politieke debat".