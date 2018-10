De gegevens van zo'n tienduizend verzekerden van Achmea zouden door een mogelijke hack gelekt zijn. Het gaat naar verluidt om slachtoffers in het oosten en noorden van Nederland.

Achmea was in augustus al op de hoogte van de hack, meldt De Stentor vrijdagavond. De krant heeft inzicht gehad in de gelekte bestanden.

De bestanden bevatten onder meer de namen, BSN-nummers en adressen van zo'n tienduizend verzekerden. Van sommige slachtoffers zijn uitgekeerde bedragen te zien. In de bestanden staat ook informatie van inmiddels overleden cliënten.

De data zouden mogelijk zijn gelekt via een Achmea-medewerker van het kantoor in Apeldoorn. De verzekeraar vermoedt dat iemand "uit de omgeving" van de medewerker de gegevens heeft buitgemaakt en vervolgens heeft verspreid. Een motief wil Achmea niet geven.

Achmea lichtte klanten eerder niet in

"De persoon die de cliëntengegevens in bezit heeft gekregen, heeft die onderschepte gegevens ook naar ons gestuurd, maar zei erbij ze niet verder te verspreiden", zegt Achmea-woordvoerder Fleur Bello tegen De Stentor.

"Wij betreuren het dat dit datalek is ontstaan. Het verlies van data is bij ons bekend. Nadat dit incident bij ons medio augustus werd gemeld, hebben we direct een melding van het datalek gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens."

De verzekeraar ging ervan uit dat de gegevens niet verder openbaar zou worden gemaakt, en heeft klanten daarom niet ingelicht. Ook dat is bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld. "Omdat er een medewerker bij betrokken was, was het erg privacygevoelig, en daarom hebben we het niet groter willen maken. Maar nu is het toch verder verspreid", aldus Achmea.

