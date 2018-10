In de podcast De week van NUtech gaat de techredactie van NU.nl dieper in op het belangrijkste technieuws van de week. Deze week bespreken we de hackaanvallen op Nederland. Wie zijn de hackers en waar komen ze vandaan?

Nederland is doelwit van meerdere hackersgroepen

Vier Russische hackers probeerden in april in te breken bij de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag. Ze werden door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) opgepakt en Nederland uitgezet, zo maakte de dienst vorige week bekend.

Deze week kreeg dat verhaal een staartje, toen beveiligingsbedrijf Kaspersky bekendmaakte dat er ook hackers uit andere landen actief zijn in Nederland. Kaspersky vond zeker negen verschillende hackersgroepen die de afgelopen jaren voor verdacht verkeer zorgden.

In De Week van NUtech praten we daar deze week over na met Jornt van der Wiel van Kaspersky en met Frank Groenewegen van beveiligingsbedrijf Fox-IT. Want wie zijn die hackers, hoe plannen ze hun aanvallen en waar komen ze vandaan? Het beantwoorden van die vragen blijkt niet zo makkelijk te zijn.

