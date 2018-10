Naast Russische hackers, zijn ook hackers uit andere landen digitaal actief in Nederland. Zeker negen verschillende hackersgroepen zorgden volgens beveiligingsbedrijf Kaspersky in de afgelopen jaren voor verdacht verkeer.

Kaspersky ontdekte dat deze negen groepen in de afgelopen vier jaar digitaal spioneerden in Nederland, meldt de NOS donderdag. Het bedrijf zocht naar verdacht verkeer op Nederlandse computers en servers.

Volgens Kaspersky zaten de hackers vooral achter diplomaten en bedrijven aan. Maar ook een universitair medisch centrum was doelwit.

Kaspersky deed onderzoek naar aanleiding van de Russische hackers die onlangs het land uit werden gezet. Het ging om mensen die de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag probeerden te hacken. Dit werd verijdeld door de MIVD.

De hackers achter de poging werden gekoppeld aan de Russische overheid. De groeperingen die Kaspersky identificeerde, worden niet specifiek aan landen gelinkt. Maar volgens het bedrijf is het wel overduidelijk dat de hackers in opdracht van overheden opereren. Ze zijn namelijk actief op zoek naar informatie, in plaats van naar geld.

'Russische hackers komen ons bekend voor'

Ook beveiligingsbedrijf Fox-IT, dat onder meer overheidsinstellingen beveiligt, ziet dat buitenlandse overheidshackers in Nederland actief zijn. "Dit komt ons bekend voor, wij hebben het in de afgelopen jaren ook voorbij zien komen", zegt het bedrijf in een reactie.

Volgens Fox-IT zijn de hackersgroepen "zeer waarschijnlijk" gelieerd aan Rusland, Iran, en China. Het bedrijf spreekt van "het topje van de ijsberg".

Paspoorten van de vier Russen die eerder dit jaar betrapt werden toen ze probeerden de OPCW te hacken. (Foto Defensie)