Apple zou eigenaren van iPhones, iPads en Apple TV's gratis toegang willen geven tot films en series voor zijn nog onaangekondigde streamingdienst.

Dat zeggen ingewijden tegen CNBC. Apple werkt volgens geruchten al enige tijd aan een eigen videostreamingdienst.

Het is een publiek geheim dat Apple aan een aantal eigen series werkt. Zo werkt Apple onder meer met Steven Spielberg aan een nieuwe versie van scifi-serie Amazing Stories, meldde Variety vorig jaar. Inmiddels zou Apple vierentwintig eigen series in ontwikkeling hebben, meldde The Wall Street Journal onlangs.

De verschillende series zouden gratis beschikbaar komen in de TV-app van het bedrijf. Die app staat in de VS al op iPhones, iPads en Apple TV's, en biedt in één overzicht toegang tot films en series van verschillende aanbieders, zoals HBO.

Vooral brave series zonder seks en geweld

Apple zou begin volgend jaar een nieuwe versie van die TV-app willen uitbrengen, met zijn eigen gratis series als pijlers. Gebruikers kunnen via de app dan tegen betaling series van andere diensten bekijken, zonder dat zij andere apps hoeven te downloaden of openen.

Apple zou dit jaar zo'n 1 miljard dollar (868 miljoen euro) aan eigen videoproducties uitgeven. Het bedrijf zou zich vooral richten op toegankelijke series voor alle leeftijden, om een breed publiek aan te spreken. Ook zou het bedrijf zich niet willen branden aan series met seks, geweld of een politieke mening.

Naarmate zijn eigen aanbod groeit, zou Apple geld willen gaan vragen voor zijn streamingdienst. Daarvoor zou het bedrijf eerst een aantal hitseries willen uitbrengen, om kijkers te trekken.