Een onjuist bericht op Facebook waarin gemeld werd dat er een oordeel is geveld in de zaak die draait om de blokkade van de snelweg A7 tijdens de Sinterklaasintocht, is woensdag verwijderd. Of dit gedaan is door de eigenaar van het account waarmee het bericht gepost werd, of door Facebook zelf, is nog onduidelijk.

Het bericht in kwestie heeft ongeveer 23 uur op Facebook gestaan. In die periode werd het bericht ruim 25.000 keer gedeeld en kreeg het duizenden likes.

Het bericht refereert aan de rechtszaak die eerder deze week is gestart. Hierin staan 34 verdachten terecht die eerder de A7 hebben geblokkeerd om zo tegenstanders van Zwarte Piet te hinderen.

In het bericht stond dat de verdachten achttien maanden gevangenisstraf hebben gekregen voor hun rol bij de blokkade. Lezers werden opgeroepen het bericht te delen met hun vrienden om zo te protesteren tegen deze 'uitspraak'.

In het Facebook-bericht werd gesteld dat de verdachten zijn veroordeeld, maar dat is niet het geval. Justitie zal pas op een later moment met strafeisen komen.

'Ik Ben Zwarte Piet fan'

Het is niet bekend wie het nepnieuws op Facebook heeft geplaatst. Het bericht is afkomstig van het account 'Ik Ben Zwarte Piet Fan', waarvan de eigenaar niet openbaar zichtbaar is.

Facebook nam in de afgelopen jaren meermaals maatregelen tegen nepnieuws. In het Verenigd Koninkrijk pleiten wetgevers ervoor om techbedrijven verantwoordelijk te maken voor de verspreide berichten.