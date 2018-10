Google's sociale netwerk Google+ is begin dit jaar getroffen door een groot datalek. Google zou dat hebben verzwegen, maar trekt nu alsnog de stekker uit Google+.

Google zou ervoor hebben gekozen het datalek te verzwijgen uit vrees voor reputatieschade en represailles door toezichthouders, zo meldt The Wall Street Journal.

Google meldt dat het lek in maart van dit jaar werd ontdekt, en direct gedicht werd. Volgens het bedrijf is er geen bewijs gevonden dat derden op de hoogte waren van het lek, en is er geen misbruik gemaakt van gebruikersgegevens.

Google+ gaat permanent op slot

In reactie op het lek gaat Google nu een grote hoeveelheid gegevens wissen. Deel van de maatregelen is het permanent schrappen van alle functies voor consumenten van Google+. Daardoor wordt in wezen de stekker getrokken uit het sociale netwerk dat in 2011 werd gelanceerd als concurrent voor Facebook, maar nooit echt van de grond kwam.

Google stelt dat het al langer wist dat Google+ niet populair was. Bij de huidige versie van het sociale netwerk is de gebruikssessie in 90 procent van de gevallen korter dan vijf seconden. De komende tien maanden wordt Google+ uitgefaseerd voor consumenten. De dienst kan ook worden gebruikt door bedrijven, die tak blijft wel bestaan.

Lek bestond drie jaar lang onopgemerkt

Het datalek was het gevolg van een softwarebug, waardoor derden tussen 2015 en maart 2018 de privégegevens van gebruikers konden inzien. Het ging daarbij om gebruikersdata waaronder volledige namen, e-mailadressen, geboortedatums, gender, profielfoto's, woonplaats en relatiestatus. Telefoonnummers en privéberichten zouden niet in te zien zijn geweest.

Google Nederland zegt momenteel geen gegevens te hebben over Nederlandse gedupeerden, maar wijst op het ''zeer geringe gebruik" van Google+. Het bedrijf zegt meer te doen dan wettelijk is vereist op het vlak van informatievoorziening over privacy. Er wordt daarbij gekeken naar ''verschillende criteria", maar de woordvoerder licht niet toe waarom dit lek is stilgehouden.

Sociale media liggen extra onder een vergrootglas sinds het grote datalek bij Facebook dat eveneens in de lente bekend werd. Daarbij kregen derden toegang tot gegevens van tientallen miljoenen gebruikers. Facebook is vele malen groter dan Google+.

Google geeft gebruikers meer controle

Google neemt nog een aantal andere maatregelen naast het sluiten van Google+. Zo krijgen Google-accounts meer gedetailleerde privacy-instellingen. Wanneer gebruikers nu via hun Google-account ergens inloggen, geven ze in één keer toestemming voor het gebruik van bepaalde data. In het vervolg moeten gebruikers per onderdeel toestemming geven, dus bijvoorbeeld afzonderlijk voor kalenderdata, Google Drive-bestanden, etcetera.

Ook kunnen sites en apps voortaan minder data van gebruikers opvragen. Op Android kunnen apps vragen om toegang tot het telefoonboek en de sms-data van gebruikers. Google gaat de apps die zulke data mogen opvragen inperken, en ook de data die wordt ingezien wordt minder gedetailleerd dan tot nu toe het geval was.