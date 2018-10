Het Britse Hooggerechtshof heeft een grote privacyrechtszaak tegen Google geblokkeerd.

"De privacy van onze gebruikers is zeer belangrijk voor ons", aldus een woordvoerder van de techgigant in een verklaring. "Deze aanklacht was ongegrond en we zijn blij dat de rechter het hier mee eens was."

De techgigant werd beschuldigd van het verzamelen van iPhone-gegevens. De zaak werd gestart door de voormalige directeur van een Britse consumentenbond.

De organisatie zei de zaak aan te spannen namens ruim vier miljoen gedupeerde iPhone-bezitters.

'Standaardinstellingen van iPhones omzeild'

Volgens de aanklagers omzeilde Google de standaardinstellingen van de iPhone, om zo zonder toestemming persoonsgegevens te verzamelen. Op deze manier zou de techgigant tussen 2011 en 2012 informatie over onder meer afkomst, gezondheid, geaardheid, locaties en consumentengedrag hebben bemachtigd.

Bij de zaak werd een schadevergoeding van 750 Britse pond (850 euro) per gedupeerde geëist. Dit zou neerkomen op een vergoeding van miljarden.

Alleen baat voor de hoofdaanklager en advocaten

De rechter erkent dat Google mogelijk gegevens ten onrechte heeft verzameld. De rechter twijfelt echter of de geëiste schadevergoeding geïnd moet worden of dat de zaak voortgezet moet worden. In de praktijk zouden namelijk vooral de hoofdaanklager en zijn advocaten baat hebben bij de kwestie.

De aanklagers gaan kijken of ze in hoger beroep kunnen.