Apple en Amazon krijgen bijval van de Britse inlichtingendienst GCHQ. De Britten geloven dat Apple en Amazon niet zijn gehackt door Chinese spionnen

GCHQ heeft geen reden om te twijfelen aan de ontkenning van Apple en Amazon, meldt Reuters. "Wij kennen de berichtgeving maar in dit stadium hebben we geen reden om te twijfelen aan de uitgebreide verklaringen van Amazon en Apple", zegt het National Cyber Security Center van de Britse GCHQ.

Bloomberg publiceerde donderdag een verhaal waarin het claimt dat zeer kleine spionagechips in China op servers werden geplaatst, die door onder meer Apple en Amazon werden gebruikt. Bloomberg zegt het verhaal op basis van zeventien verschillende bronnen te hebben gemaakt.

Beide bedrijven ontkennen het verhaal

Zowel Apple als Amazon ontkennen de berichtgeving echter stellig. "De beweringen van Bloomberg berusten niet op waarheid", zei Apple donderdagavond in een verklaring. "We kunnen duidelijk zijn: Apple heeft nooit malafide chips, hardwaremanipulatie of bewust geplaatste kwetsbaarheid in een server gevonden."

Ook Amazon ontkent de beweringen. "Op geen enkel moment, in het verleden of heden, hebben we problemen gerelateerd aan aangepaste hardware of malafide chips ontdekt", aldus de webgigant.

Bloomberg blijft vooralsnog achter zijn berichtgeving staan. "Zeventien bronnen, onder wie ambtenaren van de Amerikaanse overheid en bronnen van de bedrijven, hebben de manipulatie en andere onderdelen van de aanval onafhankelijk van elkaar bevestigd", stelde Bloomberg donderdag in een verklaring.