De defensie-industrie van de Verenigde Staten is volgens een rapport van de Amerikaanse regering kwetsbaar voor hackers die in opdracht van de Chinese regering werken.

In het vrijdag uitgegeven rapport wordt China door Washington beschuldigd van onder meer cyberspionage en andere oneigenlijke methodes om toegang te krijgen tot technologie die wordt gebruikt in de Amerikaanse defensie-industrie, meldt Reuters.

Er zouden bijna driehonderd kwetsbaarheden waarmee "essentiële materialen en componenten van het Amerikaanse leger" beïnvloed kunnen worden. "Een hoofdpunt in dit rapport is dat China een significant en groeiend risico vormt voor de toevoer van strategische materialen en technologieën die onmisbaar zijn voor de nationale veiligheid van de VS", stelt het rapport.

Ook zou China op mondiaal niveau steeds meer controle proberen te krijgen over mineralen die de Amerikanen hard nodig hebben bij militaire toepassingen.

Apple en Amazon ontkennen Chinese spionage

Donderdag had vicepresident Mike Pence China ervan beschuldigd zich op onacceptabele wijze te mengen in interne Amerikaanse aangelegenheden. Volgens Pence probeert Peking onder meer verkiezingen in de VS te beïnvloeden. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken liet in een reactie weten dat de beschuldigingen van Pence "ongegrond" zijn.

Ook kwam Bloomberg donderdag met een onderzoek waarin China wordt beschuldigd van het plaatsen van minuscule spionagechips in apparatuur die bedoeld is voor Amerikaanse bedrijven.

Onder meer Apple en Amazon zouden die apparatuur hebben gebruikt, maar beide bedrijven ontkennen de conclusies van Bloomberg en zeggen geen malafide servers te hebben gebruikt.