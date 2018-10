Instagram zou een functie testen waarmee alle gps-locaties van de gebruiker aan Facebook worden doorgeven, zelfs voor wie Facebook niet meer actief gebruikt.

Dat ontdekte TechCrunch na een tip van socialemediaonderzoeker Jane Manchun Wong.

De functie zit nu nog in een testfase en wordt op een klein deel van de gebruikers toegepast. Bij die gebruikers wordt de locatiedata van Instagram automatisch met Facebook gedeeld. Op Facebook zijn vervolgens locaties waar de gebruiker geweest is te zien, ook al is Facebook op die plekken niet gebruikt.

Een woordvoerder van Facebook zegt tegen TechCrunch dat het nog niets heeft veranderd aan zijn locatie-instellingen. "We werken vaak aan ideeën die wel of niet getest of uitgebracht worden", aldus Facebook.

Onderzoeker Wong vond eerder prototypes van videobellen op Instagram en de muziekstickers in de app. Ook toen wilde Instagram niet op de functies ingaan, later werden ze wel aan Instagram toegevoegd.

Onenigheid tussen Instagram en Facebook

Eind september vertrokken de twee originele oprichters van Instagram. Toenmalig CEO Kevin Systrom en financieel directeur Mike Krieger hadden volgens bronnen van TechCrunch groeiende onenigheid met Facebook-topman Mark Zuckerberg over de onafhankelijkheid van Instagram.

Instagram werd in 2012 door Facebook overgenomen, en vooral de laatste tijd zou Zuckerberg steeds meer zeggenschap over Instagram willen. Na een aantal schandalen van Facebook en stagnerende groei van het sociale netwerk zou Zuckerberg gebruikers actiever van Instagram naar Facebook willen trekken.

In mei van dit jaar vertrok de toenmalige CEO en oprichter Jan Koum al bij WhatsApp, ook een Facebook-dochterbedrijf. Eerder vertrok ook medeoprichter Mike Acton al. In een recent interview benoemde Acton groeiende spanning tussen de leiding van WhatsApp en Facebook over manieren om geld te verdienen met de berichtendienst.

WhatsApp zou gebruikers kleine bedragen willen laten betalen, Facebook zou liever de data van gebruikers willen hebben. In 2017 kreeg Facebook een boete, omdat het tegen de belofte in toch data van WhatsApp-gebruikers aan Facebook koppelde.