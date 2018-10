Apple en Amazon ontkennen servers te hebben gebruikt die waren voorzien van moederborden met Chinese spionagechips. De malafide chips zouden door de Chinese inlichtingendiensten zijn ontworpen.

De geavanceerde computerchips zouden bij de productie in China op de moederborden zijn geïnstalleerd, bericht persbureau Bloomberg eerder op donderdag op basis van zeventien anonieme bronnen. Onder de ingewijden zijn ook bronnen die werken of werkten bij Apple, Amazon en de Amerikaanse overheid.

De moederborden werden volgens Bloomberg door het Amerikaanse bedrijf Super Micro geleverd aan bijna dertig bedrijven. Het gaat onder meer om Apple en Elemental, een bedrijf dat in 2015 werd overgenomen door Amazon.

"De beweringen van Bloomberg berusten niet op waarheid", schrijft Apple donderdagavond in een verklaring. "We kunnen hier helder over zijn: Apple heeft nooit malafide chips, 'hardwaremanipulaties' of bewust geïnstalleerde kwetsbaarheden op een server aangetroffen."

"Het is gebruikelijk dat servers gecontroleerd worden op veiligheid, voordat Apple ze in gebruik neemt", schrijft het bedrijf verder. "We hebben geen enkele ongebruikelijke kwetsbaarheid gevonden in de servers die we van Super Micro gekocht hebben, toen we de firmware en software zoals gebruikelijk hebben geüpdatet."

Ook Amazon ontkent de berichtgeving van Bloomberg. "Op geen enkel moment, in het verleden of heden, hebben we problemen gerelateerd aan aangepaste hardware of malafide chips op de moederborden van Super Micro voor servers van Elemental of Amazon ontdekt", schrijft het bedrijf in een verklaring.

Ook onderzoek Amerikaanse overheid wordt ontkend

Amazon en Apple ontkennen bovendien met de Amerikaanse overheid te hebben gesproken over de malafide chips. Bloomberg baseert zich voor dit deel van het verhaal op zes van de zeventien bronnen, die zich namens de Amerikaanse overheid bezighouden of hebben beziggehouden met de staatsveiligheid.

Super Micro, wiens productieketen door China zou zijn geïnfiltreerd, ontkent de berichtgeving eveneens. Het bedrijf zegt nooit malafide chips te hebben gevonden of door een klant over kwaadwillige chips geïnformeerd te zijn. Ook zegt het bedrijf nooit met de Amerikaanse overheid over de zaak te hebben gesproken.

Bloomberg stelt nog steeds achter de berichtgeving te staan. "Zeventien bronnen, onder wie ambtenaren van de Amerikaanse overheid en bronnen van de bedrijven, hebben de manipulatie en andere onderdelen van de aanval onafhankelijk van elkaar bevestigd", zegt het medium in een verklaring.