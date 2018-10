Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een jaar cel geëist tegen een 32-jarige man die in februari werd aangehouden in Slowakije. Het gaat om een ex-medewerker van KPN die was ontslagen vanwege fraude.

De man dreigde de gegevens van honderden KPN-klanten openbaar te maken, als het telecombedrijf hem niet een groot bedrag zou betalen, meldt het OM donderdag.

De verdachte benaderde KPN in november 2017 voor het eerst. Hij wekte de suggestie dat een groep hackers toegang had gekregen tot de systemen van het bedrijf. Daarbij verwees hij naar een externe website, waar een deel van de gegevens te vinden was.

Een andere verdachte, een 26-jarige man uit Rotterdam, werd in februari eveneens aangehouden. Tegen deze verdachte eist het OM zes maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk.

De rechter doet over twee weken uitspraak.