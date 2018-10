'Nederland koploper op gebied van kunstmatige intelligentie'

Het bureau vergeleek de toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) binnen bijna driehonderd Europese bedrijven.

Kunstmatige intelligentie wordt ontwikkeld of in verschillende stadia in de praktijk gebruikt door in ieder geval 22 Nederlandse bedrijven. Onder meer AkzoNobel, BAM Groep, Coolblue, Philips en Randstad maken gebruik van AI.

In Nederlandse bedrijven wordt kunstmatige intelligentie bovengemiddeld vaak in directievergaderingen besproken. Nederlandse bedrijven liggen voor op Europese concurrenten als het gaat om de toepassing van AI. Zo'n 37 procent van de bedrijven heeft AI-initiatieven die worden gebruikt of als geavanceerd worden omschreven.

"Als Nederland ook de ontwikkeling van duidelijke ethische en juridische richtlijnen rond kunstmatige intelligentie op zich kan nemen, heeft het land de potentie om op dit vlak de wereldleider te worden", zegt Chief Legal Officer Brad Smith van Microsoft.

Medewerkers houden meer tijd over

Nederlandse bedrijven kijken naar tal van toepassingen van kunstmatige intelligentie. Dat varieert van het automatisch analyseren van grote hoeveelheden data met automatisch leren, tot het maken van de efficiëntste roosters met kunstmatige intelligentie.

Nederlandse bedrijven maken gemiddeld het meeste gebruik van kunstmatige intelligentie op drie vlakken. Zo maakt 73 procent gebruik van automatisch leren, waarbij software op basis van ingevoerde informatie zelf kennis en vaardigheden opdoet.

Ook maakt 59 procent gebruik van neurale netwerken, die onder meer op basis van bestaande data voorspellingen voor de toekomst kunnen doen.

Daarnaast gebruikt 45 procent van de bedrijven automatische tekstanalyse. Vooral het gebruik van neurale netwerken ligt hoger dan het Europese gemiddelde van 39 procent.

AI kan volgens respondenten de bedrijfsvoering verbeteren

Van de onderzochte bedrijven verwacht 86 procent dat kunstmatige intelligentie hun bedrijfsvoering kan verbeteren. Nog eens 73 procent denkt dat AI de klantenservice kan verbeteren, door die deels te automatiseren met bijvoorbeeld het gebruik van chatbots.

Ook denkt 59 procent van de bedrijven dat personeelsleden meer tijd zullen hebben om zich op interessante zaken te richten, omdat kunstmatige intelligentie hen taken uit handen kan nemen.