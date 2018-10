Grondlegger wereldwijd web wil gebruikers zeggenschap teruggeven

Berners-Lee is bedenker en grondlegger van het wereldwijde web, en plaatste in 1991 's werelds eerste website. Ook is Berners-Lee directeur van World Wide Web Consortium, de organisatie die samen met zijn leden de technologische standaarden van het web ontwerpt, zoals HTML en CSS.

De internetpionier heeft nu de startup Inrupt opgericht, die de webtechnologie Solid ontwikkelt. Solid zal het internet in zijn huidige vorm "op zijn kop zetten", zegt Berners-Lee.

Met Solid krijgen gebruikers zeggenschap over al hun persoonlijke data. Data als foto's, contactgegevens, kalenders, fitnessinformatie en openbare berichten op het internet worden met Solid allemaal opgeslagen in een zogenoemde Solid POD.

Data niet langer afstaan

Gebruikers kunnen zelf bepalen waar ze die Solid POD opslaan, en welke bedrijven toegang hebben tot de gegevens. De gegevens kunnen op de computer van de gebruiker zelf worden opgeslagen, of bij een Solid POD-provider naar keuze.

"Solid verandert het huidige model waarbij gebruikers hun persoonlijke data aan digitale reuzen moeten overhandigen in ruil voor ogenschijnlijke waarde", schrijft de internetpionier.

"Zoals we hebben ontdekt, is dat niet in ons belang." Berners-Lee wijst daarmee vermoedelijk op de reeks lekken en hacks bij bedrijven als Facebook, waarbij gegevens van miljoenen mensen op straat kwamen te liggen.

"We vragen Facebook en Google geen toestemming"

Solid kan volgens Berners-Lee met terugwerkende kracht samenwerken met bestaande webstandaarden, en daarom snel worden ingezet. In gesprek met Fast Company wordt de internetpionier gevraagd of hij bedrijven als Google en Facebook heeft benaderd. Die bedrijven bieden hun online diensten gratis aan, in ruil voor persoonlijke gegevens en het bekijken van informatie.

"We praten niet met Facebook en Google over het al dan niet introduceren van een verandering die hun businessmodel in één klap op zijn kop zet", zegt Berners-Lee. "We vragen hun toestemming niet."

Berners-Lee wil dit najaar op zoek gaan naar meer financiers voor zijn startup. Rijk worden wil hij niet; de techniek voor het wereldwijde web gaf de pionier ruim 25 jaar geleden ook gratis weg.