'Facebook-hack gaf ook toegang tot andere apps en websites'

In een gesprek met journalisten liet Facebook-topman Guy Rosen weten dat hackers ook toegang gehad konden hebben tot gebruikersaccounts op andere apps en websites, meldt onder meer TechCrunch zaterdag. Gebruikers kunnen met hun Facebook-account ook inloggen op diensten en sites, zoals Instagram.

Facebook maakte vrijdag bekend dat data van 50 miljoen gebruikers kon worden ingezien na een aanval op een computernetwerk. Daarbij werden geen wachtwoorden buitgemaakt, wel werden mogelijk getroffen gebruikers uit voorzorg uitgelogd.

Het is niet bekend of hackers daadwerkelijk accounts hebben misbruikt en tot welke informatie aanvallers precies toegang hebben gekregen. Ook de identiteit van de hackers is onbekend. Het lek is volgens Facebook gedicht.

Eerste rechtszaken tegen Facebook aangespannen

Inmiddels is bekend dat er in de Amerikaanse staten Californië en Virginia rechtszaken tegen Facebook zijn aangespannen, schrijft The Verge. De aanklagers stellen dat het lek ertoe heeft geleid dat ze significant meer kans hebben op identiteitsdiefstal.

De mensen die de rechtszaken hebben aangespannen, eisen onder meer een schadevergoeding van het bedrijf.