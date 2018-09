'Online kinderporno steeds vaker automatisch gemeld'

In 2017 kwamen ruim achttienduizend meldingen over het verspreiden, downloaden en produceren van kinderporno binnen via automatische meldingen van Facebook en Google, blijkt zaterdag uit berichtgeving van Brandpunt+.

Het aantal automatische meldingen over kinderporno kwam in 2014 nog neer op 2.902. Dit jaar worden tussen de 25.000 en 30.000 meldingen verwacht.

De politie kreeg vorig jaar 279 meldingen binnen van burgers. Dat aantal is in de afgelopen drie jaar bijna gehalveerd, schrijft Brandpunt+ op basis van cijfers van de politie.

Techbedrijven als Facebook en Google zijn het volgens de Amerikaanse wetgeving verplicht om een melding te maken bij het National Center for Missing and Exploited Children als de ondernemingen kinderporno detecteren. Daarna wordt de politie in het betreffende land ingeschakeld.

Sociale netwerken hebben de laatste jaren geïnvesteerd in het ontwikkelen van algoritmes waarmee kinderporno kan worden gedetecteerd. Daarbij worden foto's en video's automatisch gescand.