SETI verwacht ontdekking E.T. binnen 25 jaar

"We zoeken naar een speld in een hooiberg, maar het zou kunnen dat er duizenden spelden zijn. In dat geval zouden we er in de komende 25 jaar één moeten vinden", aldus Seth Shostak van SETI in Webwereld.

Aan SETI doen inmiddels bijna 3,8 miljoen mensen uit tientallen verschillende landen mee. De meesten van hen komen uit de Verenigde Staten, waar 1,5 miljoen mensen hun computer laten rekenen. In Nederland doen bijna 100.000 mensen mee aan het project.

Mensen die zich aanmelden voor SETI, stellen de rekenkracht van hun computer beschikbaar om radiosignalen uit het heelal te analyseren op momenten dat ze de pc zelf niet gebruiken. Uit die analyse hoopt men een boodschap te kunnen destilleren die erop zou wijzen dat er in het heelal nog meer leven is behalve op aarde. De radiosignalen worden opgevangen door de Arecibo-telescoop in Puerto Rico.

De stroom aan te analyseren gegevens kan niet door een krachtige computer afgehandeld worden. Zelfs een supercomputer zou er te veel tijd voor nodig hebben. Als een computer het werk moet doen dat de miljoenen computers van SETI de afgelopen jaren hebben verzet, zou die daar bijna 700.000 jaar voor nodig hebben.

Tot nu toe is E.T nog niet gevonden. "We vangen wel voortdurend signalen op, maar die blijken telkens weer afkomstig te zijn van mensen en niet van E.T. Het is vaker AT&T", aldus Shostak.

