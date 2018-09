België klaagt Google aan voor niet-blurren van defensielocaties

Dat bevestigt een woordvoerder van het Belgische ministerie van Defensie vrijdagmiddag aan NU.nl.

"We hebben meerdere keren aan Google gevraagd om informatie over onze kritische infrastructuur te laten verwijderen", zegt de woordvoerder. Zij laat weten dat het ministerie daar sinds eind 2015 verzoeken voor heeft ingediend, maar wilde verder geen informatie geven.

Volgens het ministerie is het blurren van de satellietbeelden in het belang van de nationale veiligheid. In andere landen heeft Google ook beelden onherkenbaar gemaakt, waaronder in Nederland.

Een woordvoerder van Google in België laat aan NU.nl weten het "jammer" te vinden dat "het op deze manier moet". Het bedrijf zegt de voorbije twee jaar "nauw en constructief" met het Belgische ministerie te hebben samengewerkt om de kaarten aan te passen.

'Verzoek moet binnen wettelijk kader vallen'

Google voldoet daarbij aan verzoeken om informatie aan te passen als het verzoek "in België binnen een wettelijk kader valt", zegt de woordvoerder. "In Nederland bestaat er bijvoorbeeld een wettelijk kader om nucleaire sites (locaties van kerncentrales, red.) te blurren, maar in België niet."

Volgens de Google-woordvoerder gaat het in de zaak met het Belgische ministerie niet om nucleaire locaties, maar om militaire locaties.

Google heeft van het Belgische ministerie van Defensie een of meerdere verwijderverzoeken voor Google Maps, Google Streetview en Google Earth ontvangen, laat de woordvoerder verder weten.