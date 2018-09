Google voegt informatie over auteursrecht toe aan fotozoekresultaten

"Het is altijd moeilijk geweest om te achterhalen wie de maker van een afbeelding op het internet is en wie de rechten beheert", schrijft Google in de aankondiging op zijn blog.

Gebruikers kunnen de informatie over auteursrechten direct opvragen in Google Afbeeldingen, mits de informatie over de auteur en uitgever in de afbeelding verwerkt is.

Google zegt dat de informatie over het eigendom van een afbeelding een belangrijk onderdeel van het beschermen van auteursrecht en voor licenties is.

In februari verwijderde Google een knop uit Google Afbeeldingen waarmee gebruikers het directe webadres van de afbeelding konden openen. Volgens fotobedrijf Getty Images werd de knop vooral gebruikt om auteursrechtelijk beschermd materiaal te downloaden.