Bedrijf archiveerde kopieën Facebook-profielen onterecht in Internet Archive

Daarmee verbrak het bedrijf volgens een Amerikaanse rechter een schikking die in 2014 na een eerdere rechtszaak tussen Facebook en Profile Technolgy werd getroffen, meldt Law360.

Profile Technology is een bedrijf uit Nieuw-Zeeland dat informatie van Facebook-profielen verzamelde en voor anderen beschikbaar maakte via de website Profile Engine. De directeur van het bedrijf had van 2008 tot 2010 Facebook-rechten als ontwikkelaar en in die hoedanigheid kopieerde hij onder meer Facebook-profielen.

De twee bedrijven raakten verwikkeld in een rechtszaak nadat Facebook er in 2011 achter kwam dat Profile Engine verouderde informatie beschikbaar stelde aan zijn bezoekers. Profile Technology weigerde de gegevens aan te passen of te verwijderen. In 2014 bereikten de twee bedrijven een overeenkomst.

Profile Technology kondigde op 31 maart op zijn website aan dat alle gegevens zijn overgedragen aan de archiefwebsite The Internet Archive. De Amerikaanse rechter oordeelde deze week dat het bedrijf zich daarmee niet aan de voorwaarden van die schikking heeft gehouden.

Het Nieuw-Zeelandse bedrijf zegt onder meer dat de profielen op The Internet Archive in de toekomst nuttig kunnen zijn voor wetenschappers, omdat ze inzicht geven in het vroege Facebook-gebruik. Ook zegt het bedrijf met de stap "Facebooks monopolie op sociale data" te willen breken.