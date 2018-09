Medeoprichters Instagram nemen ontslag

Dat bevestigt Instagram na berichtgeving van The New York Times. Waarom Systrom en Krieger weggaan, is niet officieel bekend. Wel gaan er geruchten dat het tweetal ruzie had met onder andere Facebook-baas Mark Zuckerberg over de groeistrategie van de app, schrijft de Wall Street Journal.

De anonieme bronnen die het nieuws in eerste instantie meldden wilden niet met naam en toenaam in de krant, omdat ze hier eigenlijk niet over mochten praten.

Systrom en Krieger zouden hebben aangegeven eerst uit te willen rusten nadat ze gestopt zijn. Ze kennen elkaar sinds 2010, via een start-up die later tot Instagram evolueerde. Instagram werd in 2012 overgenomen door Facebook.

Het vertrek zorgt voor een verdieping van de ergste crisis die Facebook heeft gehad sinds de oprichting. In april liet WhatsApp-bedenker en Facebook-directielid van Jan Koum nog weten dat hij ook opstapt.