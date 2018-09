'Witte Huis wil onderzoek instellen naar mededingingsregels techbedrijven'

Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van een ontwerp voor het besluit van de Amerikaanse president Donald Trump.

In het besluit staat dat Amerikaanse kartelautorieten grondig zouden moeten onderzoeken of de ondernemingen zich wel aan de wet houden. Het proces lijkt zich nog in een vroeg stadium te bevinden.

Volgens een anonieme medewerker van het Witte Huis moet het document eerst nog langs allerlei andere overheidsinstellingen. Officieel laat de overheid vrijwel niets los.

Het is al langer bekend dat Trump moeite heeft met bepaalde beeldvorming op sociale media. In augustus klaagde hij nog op Twitter dat sociale media zich discriminerend zouden opstellen tegen Republikeinen en conservatieven in de Verenigde Staten, wiens mening daardoor niet goed gehoord zou kunnen worden.

Google heeft nog niet gereageerd. Facebook weigerde commentaar te geven.